الولايات المتحدة تصنف 12 من "داعش" و"حزب الله" كقادة إرهابيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الخارجية الأمريكية صنفت 12 من قادة الجماعات الإرهابية من تنظيم داعش (المحظور في روسيا) وحزب الله وجماعات أخري، كقادة إرهابيين، بموجب الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بومبيو في مؤتمر صحفياليوم "اليوم الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف 12 من القادة الإرهابيين، في مجلس الجهاد التابع لحزب الله وتنظيم داعش وغيره من المجموعات".
في السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفين منوشين إن "اليوم وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا لمحاربةالإرهاب، وهذا المرسوم يهدف إلى تحديد العقوبات وردع المسؤولين عن ارتكاب أعمال إرهابية في كل أنحاء العالم وملاحقة قادة الجماعات الإرهابية والجماعات والأشخاص الذين يساندون الإرهابين وكذلك فرض عقوبات على مؤسسات مالية قامت بتسهيل عمليات مالية للأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب".
كما أكد منوشين "هدفنا هو التأكد من منع الإرهابيين أو من يساندهم من الدخول إلى النظام المالي العالمي".
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