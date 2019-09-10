أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أثناء لقائه مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن التعاون بين روسيا والسعودية يجب أن يستمر.
أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء بتغريدة على "تويتر"، أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أكد خلال لقائه بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أنالتعاون بين البلدين يجب أن يستمر، وقال:
"نحن نقدر بشدة الحوار القائم بين روسيا والسعودية ونعتقد أن هذا التعاون يجب أن يستمر، ونهدف إلى تطوير التعاون الثنائي، لقد قمنا بالكثير من العمل".
وأضاف "كما تعلمون، ستتم زيارة الرئيس الروسيفلاديمير بوتين إلى المملكة في شهر أكتوبر، وهناك الكثير من الاستعدادات، ومهمتنا الآن هي جعل هذه الزيارة ناجحة وذات مغزى".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين، من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.
وأكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الروسي للأمير عبد العزيز بن سلمان: التعاون بيننا يجب أن يستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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