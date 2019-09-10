عباس يُهدد بإنهاء الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل حال فرض سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية.
وأكد عباس أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت،إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وشدد الرئيس على أنه من حق الفلسطينيين
وصرح عباس بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجاءت تصريحات محمود عباس ردا على إعلان نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.
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