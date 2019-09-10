قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، هرب من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة 13 العبرية على "تويتر" لحظة خروج نتنياهو من القاعة التي كانيلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود.
وقالت وسائل الإعلام إنه وفي الوقت الذي كان يلقي فيه نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، اعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، مما اضطرهلقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
תיעוד: נתניהו מתפנה מאולם אירועים באשדוד בזמן אזעקה pic.twitter.com/a1jLYqpLQ3
— matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri)
">http://
תיעוד: נתניהו מתפנה מאולם אירועים באשדוד בזמן אזעקה pic.twitter.com/a1jLYqpLQ3— matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) September 10, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة هروب بنيامين نتنياهو من قاعة في أسدود عقب تعرضها لقصف فلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.