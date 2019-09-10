شارك ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مبنى ووضع حجر الأساس لتوسعة "بيت مدراش" في مستوطنةسديروت بغلاف غزة .
وبحسب ما اوردته القناة 12 العبرية، قال فريدمان في حديث مع سكان "سديروت"حول الوضع الأمني : "قلوبنا معكم لكنني لست العنوان - يجب عليكم التواصل مع حكومتكم، نحن الولايات المتحدة لا نتدخل أو نمنع حكومتكم من التصرف ضد غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة لإسرائيل: لا نتدخل أو نمنع حكومتكم من التصرف ضد غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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