الولايات المتحدة لإسرائيل: لا نتدخل أو نمنع حكومتكم من التصرف ضد غزة

شارك ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مبنى ووضع حجر الأساس لتوسعة "بيت مدراش" في مستوطنة

سديروت بغلاف غزة .

وبحسب ما اوردته القناة 12 العبرية، قال فريدمان في حديث مع سكان "سديروت"

حول الوضع الأمني : "قلوبنا معكم لكنني لست العنوان - يجب عليكم التواصل مع حكومتكم، نحن الولايات المتحدة لا نتدخل أو نمنع حكومتكم من التصرف ضد غزة".