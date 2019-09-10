عريقات: ضم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية "جريمة حرب"

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن ضم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية "جريمة حرب".

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وطالب عريقات المجتمع الدولي بوقف هذا الجنون، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن.

بدورها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي تعهد نتنياهو ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".