ونقل الشيخ الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته لسموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم.
كما حضره من الجانب الكويتي، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح، و سفير دولة الكويت لدى المملكة ، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يتسلم رسالتين من أمير الكويت والرئيس الموريتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.