اخبار العالم

الملك يتسلم رسالتين من أمير الكويت والرئيس الموريتاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، رسالة من أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ونقل الشيخ الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته لسموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح، و سفير دولة الكويت لدى المملكة ، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك يتسلم رسالتين من أمير الكويت والرئيس الموريتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا