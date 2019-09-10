ترامب مستعد للقاء روحاني دون شروط مسبقة

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة "الضغوط القصوى" على طهران.

وقال الوزير "الآن، أوضح الرئيس أنه سيكون مسروراً بعقد اجتماع دون شروط مسبقة، ولكننا سنواصل حملة الضغوط القصوى"، وذلك بعد أيام من إعلان إيران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.

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