تعيين تشارلي كوبرمان مستشاراً للأمن القومي الأميركي بدلاً من بولتون

قال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين تشارلي كوبرمان قائماً بأعمال مستشار الأمن القومي الأميركي، بدلاً من جون بولتون الذي أقاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم.
وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب، إنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي، فيما أكد الأخير أنه هو من قدم استقالته.
وكتب ترامب في تغريدة "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض".
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وأضاف "أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته" في إشارة إلى هذا الرجل المعروف بمواقفه الصارمة حيال إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
من جهته، نفى بولتون أن يكون تعرض للإقالة، مؤكدا أنه قدم استقالته. ويُعتبر واحداً من الذين يلعبون دوراً في تشدد موقف البيت الأبيض من قضايا عدة.
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