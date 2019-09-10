كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق صواريخ من غزة على مؤتمر انتخابي لـ"نتنياهو" في أسدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت فصائل فلسطينية من قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من الصواريخ على مدينتي أسدود وعسقلان، المحاذيتين للقطاع، بالتزامن مع مؤتمر انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال موقع "حدشوت 24"، إن "5 صواريخ أطلقت من غزة نحو عسقلان وأسدود"، وأن صفارات الإنذار دوت في المدينتين بسبب ذلك.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "رئيس بلدية عسقلان أمر بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة، بعد إطلاق صفارات الإنذار".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الطاقم الأمني المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اضطر لإجلائه عن مؤتمر انتخابي في أسدود، بعد سماع صافرات الإنذار.