يوم عاشوراء في الدارالبيضاء.. زمزم ومفرقعات ونيران – صور

يوم عاشوراء ليس يوما عاديا عند سكان الدارالبيضاء، لأنهم يعتبرونه يوما يجمع بين الفرح، والفرجة، إذ يحيون فيه تقاليدا خاصة.

وبالنسبة إلى الأطفال، والمراهقين في الدارالبيضاء؛ فإن يوم عشوراء يوم موعود، يسمونه بـ”يوم زمزم”، إذ يرشون خلاله بعضهم بعض بالماء، وأحيانا بمواد حارقة، وخطيرة.

وشهدت، صباح اليوم الثلاثاء، الذي يصادف العاشر من شهر محرم، بعض أحياء الدارالبيضاء، خصوصا الشعبية منها، خروج بعض الأطفال إلى الشوارع لرش كل من يمر أمامهم بالماء، ما يثير إزعاج الكثيرين، حيث يعتبرونها عادة سيئة، ومزعجة.

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إضافة إلى ذلك، عاش سكان الدارالبيضاء، على وقع سماع “الانفجارات”، الناتجة عن المفرقعات، التي يستعملها المراهقون، لاسيما في الأحياء الشعبية.

وأشعل الأطفال، والمراهقون، ليلة أمس الاثنين/الثلاثاء، نيرانا في بعض الساحات في عين السبع، والحي المحمدي، احتفاءً بما يسمونه يوم “شعالة”، أو “تشعالت” بالأمازيغية، إضافة إلى ذلك، ظلت أصوات المفرقعات تسمع في هذا الحي، وذاك حتى منتصف الليل.