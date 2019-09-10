طالبوا بفك العزلة بعد الأمطار.. سكان تانديت يقطعون 100كيلومتر على الأقدام -التفاصيل

نظم سكان دوار تانديت، التابع لعمالة ميسور إقليم بولمان، أمس الاثنين، مسيرة احتجاجية تندد باستهتار المسؤولين بالمواطنين، إثر الفيضانات، التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، وأسفرت عن خسائر مادية كبيرة.

وقطع المحتجون مسافة 100 كيلومتر من دوار تامديت للوصول إلى مقر إقليم بولمان، رافعين شعارات تطالب المسؤولين بإنقاذ الدوار من التهميش، الذي يعيشه، وتعبيد المسالك الطرقية لفك العزلة عن السكان.

وكشف حميد بوغريني أحد المشاركين في الوقفة، أن الفيضانات تسببت في تدمير أزيد من 30 بيتا، و400 هكتار من الأراضي الفلاحية، في مدة لا تتجاوز 4 أيام، ما أدى إلى تشريد العشرات من الأسر، التي أصبحت غالبيتها تبيت عند الجيران، وفي العراء.

وأضاف بوغريني أن سكان الدوار طالبوا مرارا السلطات، والمنتخبين بفك الحصار، الذي تعرفه المنطقة.