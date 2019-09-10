استجابة لطلب دفاع بوعشرين.. المحكمة تقرر تأجيل الجلسة

قررت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”، إلى الثلاثاء المقبل، استجابة لطلب دفاعه الرامي إلى تأخير الاستماع إلى بوعشرين الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل الإطلاع على قرار المحكمة، الرافض لمجموعة من الطلبات والدفوعات التي تقدم بها الدفاع.

واستعرضت هيأة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، خلال الجلسة، المواد القانونية التي تؤكد الحق، الذي يكفله القانون للمتهم، في أن يطلب مهلة زمنية من أجل الإطلاع على قرار المحكمة.

كما شدد دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، على أنه من بين الشروط المحاكمة العادلة، تتمثل في إعطاء المحكمة مدة زمنية من أجل إطلاع دفاع المتهم على قرارها.

وفي هذا السياق، قال النقيب محمد زيان، عضو دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، مخاطبا هيأة المحكمة، “صدمنا من قراركم الرامي إلى رفض السراح المؤقت؛ فمن حقنا كدفاع طلب مهلة زمنية لاستيعاب هذا القرار”.

ومن جهته، أضاف عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، أن” المحكمة رفضت مجموعة من الطلبات والدفوعات التي تقدم بها دفاع بوعشرين؛ ومن حقنا كدفاع الاطلاع على هذا القرار، لمعرفة الأسباب وراء رفض المحكمة لدفوعتنا”.