في أول مباراة رسمية لرونار.. منتخب السعودية يكتفي بالتعادل أمام اليمن

استهل الفرنسي هيرفي رونار، مشواره مدربا للمنتخب السعودي، بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه منتخب اليمن، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023.

وأنهى المنتخب اليمني الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب البحرين الدولي، متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، إذ افتتح محسن قراوي حصة التسجيل لليمن بعد مرور 8 دقائق على ضربة البداية، ثم عدل للسعودية سلطان باهبري في الدقيقة 23، قبل أن يعيد عمر الداحي التقدم لليمن عند الدقيقة 37.

ونجح المنتخب السعودي، في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 48 من تعديل الكفة، عن طريق اللاعب سالم الدوسري، وهو التعادل الذي انتهت على إيقاعه المباراة.

وحصد السعوديون نقطتهم الأولى في المجموعة الرابعة، التي يتصدرها منتخب سنغافورة بأربع نقاط، وبفارق نقطة عن فلسطين الوصيف، ثم اليمن ثالثا بنقطتين، والسعودية بنقطة واحدة في المركز الرابع، بينما يتذيل أوزبكستان جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.