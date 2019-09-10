خسر ضد مالي بهدف نظيف.. المنتخب الأولمبي يفشل في التأهل لكأس إفريقيا المؤهلة لأولمبياد “طوكيو”

فشل المنتخب الوطني الأولمبي، في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا، أقل من 23 سنة، المقرر خوضها، بالملاعب المصرية، دجنبر القادم، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020.

ولم تفلح العناصر الوطنية، في الفوز على الأولمبي المالي، اليوم الثلاثاء، برسم إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث خسرت المواجهة هدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها ملعب موديبو كيتا، بالعاصمة المالية، باماكو، انتهى بالتعادل دون أهداف، قبل أن ينجح صاحب الأرض في توقيع هدف اللقاء الوحيد، في مستهل الجولة الثانية.

وكانت مواجهة الذهاب، انتهت السبت الماضي، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وذلك على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش.

يذكر أن المنتخب الأولمبي قاده خلال مباراتي مالي، الفرنسي باتريس بوميل، الذي تعاقدت معه الجامعة الملكية للعبة، خلفا للهولندي مارك ووت، المقال من منصبه بعد الإقصاء بالقدم ضد الكونغو الديمقراطية، قبل أن يتعرض للإقصاء بالقلم من “كاف”، بسبب إشراكه لاعبا يتجاوز السن القانوني المسموح به، ليتأهل محله المنتخب الوطني.