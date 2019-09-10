بعد تأخر دام لـ3 سنوات ومعاناة الطلبة.. افتتاح مقر كلية الطب والصيدلة في طنجة

يبدو أن معاناة طلبة الطب والصيدلة مع مقر الكلية قد انتهت، بعدما استقبل المقر الجديد للكلية أمس الاثنين، الفوج الرابع للطلبة الجدد بحضور رئيس جامعة عبد الملك السعدي، وعدد من الأساتذة وعمداء الكليات.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ” اليوم24″ أن استقبال الفوج الرابع لطلبة كلية الطب والصيدلة بطنجة لا يروم فقط إطلاعهم على مرافق هذا المبنى الجديد، بل أيضا تعريفهم بأعضاء الطاقم التربوي والإداري.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن المبنى الجديد، سيعزز العرض التكويني في مجال العلوم الطبية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عبر جامعة عبد المالك السعدي، التي أصبحت تغطي التكوين في كافة التخصصات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والهندسية والإنسانية والشريعة.

وكان تأخر افتتاح مقر كلية الطب والصيدلة بطنجة لأزيد من 3 سنوات، من بين الأسباب التي أججت وقفات احتجاجية نفذها الطلبة خلال الموسم الدراسي السابق، مطالبين المسؤولين بالإسراع في افتتاح مقرها، بعد حرمانهم من التكوينات التطبيقية، والاكتفاء لقط بما هو نظري.