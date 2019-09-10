عقوبات أميركية جديدة على الحرس الثوري الإيراني وحركة "حماس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم، الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الحرس الثوري الإيراني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"/ وتنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش)، والقاعدة.

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