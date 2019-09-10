- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اطمأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، سائلاً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام بجدة، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.
كما جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.
فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير الكويت لدى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يطمئن على صحة أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.