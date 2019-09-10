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محمد بن سلمان يطمئن على صحة أمير الكويت

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اطمأن الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، سائلاً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام بجدة، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي. 


كما جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

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حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير الكويت لدى المملكة.

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