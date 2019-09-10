مصادر لـ"العين الإخبارية": بومبيو كلمة السر في "طرد" بولتون

أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كان كلمة السر وراء طرد الرئيس دونالد ترامب، لجون بولتون من منصبه كمستشار للأمن القومي.



وأشارت المصادر، لـ"العين الإخبارية"، مفضلة عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن بومبيو كان دائم الشكوى من مستشار الأمن القومي، إذ أن توجه الخارجية الذي اتسم بالدبلوماسية لم يكن متماشيا مع توجهات بولتون.

وأوضحت أن بومبيو بدا عليه الارتياح بعد قرار الرئيس الأمريكي الاستغناء عن مستشار الأمن القومي.



يشار إلى أن بومبيو شغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهو الأمر الذي برر ثباته الانفعالي، عندما سئل في المؤتمر الصحفي عن عزل بولتون قائلا: "من حق الرئيس اختيار ما يراه مناسبا"، مؤكدا أن غياب بولتون لن يغير شيئا من سياسات إدارة ترامب.

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وفي وقت سابق أعلن ترامب، تعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل، خلفا لجون بولتون الذي أقيل من منصبه صباح اليوم.

وقال، عبر تغريدة على تويتر، إنه يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون، وإنه طلب منه تقديم استقالته.

وشغل جون بولتون عدة مناصب في عهد إدارتي رونالد ريجان وجورج بوش الأب، كما عمل في إدارة جورج بوش الابن في الفترة بين عامي 2001 إلى 2009.

وكان لبولتون دور فعال في دعم قرار غزو العراق عام 2003، كما أصبح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة عام 2005.

وأعلن ترامب في 22 مارس/ آذار العام الماضي على تويتر، تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي خلفا لهربرت ماكماستر، وتسلم منصبه رسميا في 9 أبريل/ نيسان من نفس العام.