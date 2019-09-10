اعترافات مصورة لإخواني بتهريب إرهابيين من مصر لتركيا

اعترف الإرهابي، أسامة عبدالرازق المدبولي، أحد أفراد الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان المضبوطة من قبل السلطات المصرية، بالاشتراك مع آخرين في تهريب عناصرها المطلوبين خارج البلاد.

وأكد المدبولي، المضبوط ضمن 16 شخصا من قبل وزارة الداخلية المصرية، أنه تواصل مع الإرهابي الهارب بتركيا ياسر الزناتي لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية لهدم الدولة المصرية.

وأوضح أنه تواصل معه لتمكين تهريب الأموال إلى تركيا، وتهريب مستندات خاصة بمخططات إرهابية، فضلاً من تهريب عناصر الجماعة الإرهابية المطلوبين لدى الأمن المصري والمتهمين بقضايا عنف وإرهاب، إلي تركيا بطرق غير شرعية.

وتابع أن "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلي تركيا يساندون ياسر الزناتي لتوفير الأموال لعناصر إرهابية لتنفيذ مخططاتهم، وتسهيل سفرهم بطرق غير شرعية لبعض الدول الأوربية".





Advertisements

وكانت الداخلية المصرية، أعلنت، عن ضبط 16 شخصا ضمن خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية لتهريب عناصرها المطلوبين لدى الأمن المصري للخارج عبر تركيا، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية وعدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا والمتورطة في مساعدة الخلية الإرهابية وإعداد الخطط لها وهم: ياسر محمد حلمي زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبدالغني حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد.

وأضافت أنه تم تحديد وضبط عدد 16من عناصر هذه الخلية وكذلك بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم.



