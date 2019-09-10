واشنطن تتعهد بمواصلة حملة ضغوط قصوى على إيران

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رويترزالثلاثاء 2019/9/10 10:37 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية
أكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن واشنطن ستواصل حملتها للضغوط على إيران من أجل تغيير سلوكها العدواني.
وأضاف المسؤول بالإدارة الأمريكية، حسب وكالة رويترز، أن واشنطن ستستمر في مراقبة شحنات النفط، كما سيتم تحديد أطراف محددة تشتري النفط الإيراني.
وتصاعدت حدة التوترات بين إيران وواشنطن منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بريطانيا، استدعاء السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد للتنديد بأفعال طهران وعدم الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط "جريس 1 " التي نقلت النفط إلى سوريا رغم العقوبات الأوروبية.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستحرم النظام الإيراني من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل البرنامج النووي الذي يهدد الجميع.
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