إجلاء نتنياهو إلى مخبأ إثر إطلاق صواريخ من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجلى الأمن الإسرائيلي، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مؤتمر انتخابي في مدينة أسدود، بعد دوي صافرات الإنذار.
فعقب سماع الإنذارات تقدم أحد حراس نتنياهو منه وطلب منه المغادرة "فورا"، مما دفع نتنياهو لتوجيه حديثه للحضور قائلا "بهدوء.. أخلوا المكان بهدوء"، وعقب ذلك بدقائق خرج نتنياهو برفقة حراسه إلى موقع مجهول.
وقال الإعلام الإسرائيلي إنه على ما يبدو فإن الفصائل الفلسطينية علمت أن نتنياهو في أسدود فأطلقت قذائف صاروخية على المدينة.
وقد دوت صافرات الإنذار في مدينتي عسقلان وأسدود إيذانا بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صافرات الإنذار دوت في مدينتي عسقلان وأسدود وإن الأمر قيد الفحص.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان في المدينتين سماع دوي انفجارات ربما نتيجة اعتراض منظومة القبة الحديدية لقذائف صاروخية.
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