صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، الثلاثاء، في مستوطنات بمدينتي عسقلان وأسدود، معلنة إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صافرات الإنذار دوت في مدينتي عسقلان وأسدود، مضيفا أن الأمر قيد الفحص.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان في المدينتين سماع دوي انفجارات ربما نتيجة اعتراض منظومة القبة الحديدية لقذائف صاروخية.
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