الجيش الليبي يسيطر على بلدة جديدة جنوبي طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر عسكري ليبي أن قوات الجيش الوطني تمكنت، الثلاثاء، من بسط سيطرتها على بلدة غوط الريح بمحيط مدينة غريان جنوبي العاصمة طرابلس.



وأوضح المصدر العسكري لـ"العين الإخبارية" أن الكتيبة 111 ألقت القبض على 3 عناصر من مليشيات غريان الإرهابية حاولوا الاستطلاع والاستخبار على أماكن القوات المسلحة.

وفي السياق نفسه، أكدت غرفة عمليات الجيش الليبي أن مليشيا النواصي الإرهابية تلقت خسائر فادحة، وقد أعلنت مقتل 28 من عناصرها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.





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وكانت غرفة العمليات قد كشفت في وقت سابق عن مقتل أكثر من مئتي عنصر من المليشيات خلال معارك الأيام الثلاثة الماضية.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية التي تحتلها منذ 2011.

وتمكن الجيش الليبي من السيطرة وبسط نفوذه على 7 محاور بتخوم طرابلس، وبدأت المرحلة الثانية في استنزاف قدرات المليشيات.