الان تتابع لحظة هروب نتنياهو من قاعة تجمع انتخابي تعرضت لقصف فلسطيني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، لحظة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من تجمع انتخابي لحزب “الليكود” بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة عبرية على “تويتر” لحظة خروج نتنياهو من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود.
وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت في أشكلون وكذلك أسدود، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يشارك في حفل لحزب الليكود.
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