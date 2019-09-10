الان تتابع عاجل.. المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان: تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان: تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان: تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة report this ad

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