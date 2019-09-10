عاجل.. عمان تدين تصريحات رئيس وزراء الإحتلال بشأن غور الأردن

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

بنيامين نتنياهو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أوضح موقع قناة "سكاي نيوز"، فى نبأ عاجل له منذ قليل، إدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بشأن ضم المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.



كان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قد تعهد في وقت سابق اليوم، بعد إخلاء مستوطنات الضفة الغربية حال تم إعادة انتخابه في الإنتخابات المزعم عقدها الأسبوع القادم، مؤكدًا أنه سيقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، قائلًا: "إذا أصبحت رئيسا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة فلن أخلي أي مستوطنة في الضفة الغربية... سنفرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية بالاتفاق مع واشنطن".

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وأضاف: "سأفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، بمجرد إعلان الحكومة المقبلة... غور الأردن سيكون تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي منافسة كبيرة من رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.

ويسعى نتانياهو للحصول على أصوات قبل الانتخابات التي يحارب من أجل الفوز بها، وتمديد حكمه في أطول مدة يمضيها رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه.

وكجزء من استراتيجيته، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي سحب الأصوات من منافسه أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" القومي، الذي يعتمد على دعم الإسرائيليين المتحدرين من الاتحاد السوفياتي السابق.

ويحاول نتانياهو تقديم نفسه كزعيم لا غنى عنه في إسرائيل عبر التركيز على علاقاته مع زعماء العالم بمن فيهم الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.