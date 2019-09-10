شكرا لقرائتكم خبر عن برويليت: الولايات المتحدة تراقب شحنات النفط الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت اليوم (الثلاثاء) إن شركات النفط الصينية مثل سينوبك وسنوك قلصت شحناتها من النفط الإيراني، لكن من غير الواضح ما هي الأطراف في الحكومية الصينية التي ربما مازالت تشتريه. وقال برويليت، في مقابلة مع رويترز إن شحنات النفط الإيراني ستخضع للمراقبة وإن واشنطن ستدرس «التصنيف» أو الإدراج على القائمة السوداء لأي طرف ينتهك العقوبات.

قال نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت اليوم (الثلاثاء) إن شركات النفط الصينية مثل سينوبك وسنوك قلصت شحناتها من النفط الإيراني، لكن من غير الواضح ما هي الأطراف في الحكومية الصينية التي ربما مازالت تشتريه. وقال برويليت، في مقابلة مع رويترز إن شحنات النفط الإيراني ستخضع للمراقبة وإن واشنطن ستدرس «التصنيف» أو الإدراج على القائمة السوداء لأي طرف ينتهك العقوبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برويليت: الولايات المتحدة تراقب شحنات النفط الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.