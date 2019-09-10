شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة بدء المحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة) دعا الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو إلى ضرورة بدء محادثات مباشرة بين جمهورية أفغانستان وحركة طالبان في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى بذل جهود كبيرة بهذا الصدد من خلال العمل مع الأطراف الأفغانية. وأوضح في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء) الحاجة الملحة لإيجاد تسوية سياسية للصراع في أفغانستان، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلت خلال العام الماضي أسفرت عن فرص للسلام، كما خلقت إحساسًا بالأمل لدى كثيرين، فيما أشعرت آخرين بالخوف. وأكد الممثل الخاص أن حل النزاع لا يمكن إلا عن طريق المحادثات المباشرة بين الشعب الأفغاني، مؤكدًا ضرورة أن تكون المحادثات شاملة لتمثّل المجتمع الأفغاني بكل أطيافه.

دعا الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو إلى ضرورة بدء محادثات مباشرة بين جمهورية أفغانستان وحركة طالبان في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى بذل جهود كبيرة بهذا الصدد من خلال العمل مع الأطراف الأفغانية. وأوضح في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء) الحاجة الملحة لإيجاد تسوية سياسية للصراع في أفغانستان، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلت خلال العام الماضي أسفرت عن فرص للسلام، كما خلقت إحساسًا بالأمل لدى كثيرين، فيما أشعرت آخرين بالخوف. وأكد الممثل الخاص أن حل النزاع لا يمكن إلا عن طريق المحادثات المباشرة بين الشعب الأفغاني، مؤكدًا ضرورة أن تكون المحادثات شاملة لتمثّل المجتمع الأفغاني بكل أطيافه.

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