الجامعة العربية تدين ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية

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جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) ذكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الثلاثاء) أن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال أبو الغيط للصحفيين بعد اجتماع دام يوماً واحداً للوزراء في القاهرة، إن «تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.. يعتبر المجلس هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة».

ذكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الثلاثاء) أن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال أبو الغيط للصحفيين بعد اجتماع دام يوماً واحداً للوزراء في القاهرة، إن «تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.. يعتبر المجلس هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة».

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