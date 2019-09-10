شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على تنظيمات إرهابية بينها حماس والحرس الثوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قالت الولايات المتحدة إنها قررت اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على «مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم»، منها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني، وذلك عشية الذكرى الثامنة عشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات تستهدف 15 قيادياً وفرداً وكياناً تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة وداعش، والحرس الثوري الإيراني.

قالت الولايات المتحدة إنها قررت اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على «مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم»، منها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني، وذلك عشية الذكرى الثامنة عشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات تستهدف 15 قيادياً وفرداً وكياناً تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة وداعش، والحرس الثوري الإيراني.

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