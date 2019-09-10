شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو الدولية»: إيران تُمارس «الظلم المشين» بحق النشطاء العماليين والمدنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أدانت فيه بشدة إصدار أحكام مشددة بالسجن على النشطاء العماليين والمدنيين في إيران.

ووصفت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيانها، صدور هذه الأحكام بأنه علامة على «الظلم المشين» في السلطة القضائية الإيرانية، داعياً السلطات في إيران إلى إطلاق سراح الناشطين على الفور دون قيد أو شرط.

كان الفرع 28 لمحكمة الثورة في طهران، قد أصدر أخيراً حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً بحق إسماعيل بخشي الناشط العمالي وممثل العمال المتظاهرين في شرکة هفت تبه لقصب السكر، بتهم أمنية.

كما تم الحكم بالسجن 18 عاماً على سبیده قلیان، وساناز الله ‌یاري، وأمیر حسین محمدي ‌فر، وأمیر أمیر قلي، وعسل محمدي، وهم نشطاء مدنيون وأعضاء هيئة تحرير مجلة «غام» الإلکترونية، کما حُكم على الناشط العمالي محمد خنيفر بالسجن 6 سنوات.