البرلمان العربي يطالب بالتصدي للاعتداءات على العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي تستوجب وحدة الموقف العربي، والتصدي بحزم للاعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

وقال في ندوة عقدت على هامش مشاركته في أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أمس، إن البرلمان العربي يعمل حاليا على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا أن شعار دورة انعقاد البرلمان العربي ووثائقه هي «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».