لافروف: ترمب لم يمدنا بمعلومات سرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمده بمعلومات سرية تتعلق بدولته.

وذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة سحبت جاسوسا بارزا لها من روسيا بسبب مخاوف من أنه من الممكن أن يتعرض للخطر، وذلك بعد اجتماع في البيت الأبيض بين لافروف وترمب.

وقال لافروف «لم يقدم أي جانب خلال هذا الاجتماع أي معلومات سرية أو حتى غير سرية تتعلق بدولته»، وأشار إلى أنه لم يلتق أبدا الشخص الذي يتردد أنه جاسوس أمريكي، فيما أكد الكرملين أن هذا الشخص كان يعمل في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.