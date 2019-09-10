الشرعية تحرر مساحات شاسعة وتصد هجومين للحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، عدن

صدت قوات الحكومة الشرعية بالمنطقة العسكرية الخامسة هجومين لميليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني في كل من مديريتي حرض وعبس شمال محافظة حجة.

وذكر مصدر عسكري أن عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش في قرية العسيلة غرب مدينة حرض، زامنه هجوم مماثل على مواقع الجيش شرق قرية الخادمة في بني حسن التابعة لمديرية عبس.

وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت الأسبوع الماضي من تحرير مساحات واسعة غرب مدينة حرض، وصولا إلى الأحياء الغربية من المدينة، إثر عملية عسكرية واسعة أطلقتها المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مدينة حرض.

على صعيد آخر، أوصت اللجنة الثلاثية لإعادة الانتشار بالحديدة، بإنشاء مركز للعمليات المشتركة في مقر بعثة الأمم المتحدة بالمحافظة.

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وقالت اللجنة التي تتشكل من الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي ومراقبين أمميين، إنه جرى إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة بمدينة الحديدة، بضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، إضافة إلى ضباط وتنسيق من الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن المركز سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان، من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات القتال.

وأشار إلى أنه جرى إقرار نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين، كما تمت مناقشة الجوانب التقنية والعملية من اقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيت، بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة ومراحله، وتقديم مقترحاتهم بشأنها لاحقا.

وعقدت اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة اجتماعها السادس على متن السفينة الأممية «انتركنيك دريم إم « في عرض البحر الأحمر، بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين.

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