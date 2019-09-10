التحالف يسقط طائرة مسيرة فوق صعدة.. ويتوعد بإجراءات رادعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» معادية بالمجال الجوي لليمن فوق محافظة صعدة، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.

وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كل الإجراءات العملياتية، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، من هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة، ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.