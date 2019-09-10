شكرا لقرائتكم عقوبات أميركية على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتنظيمي القاعدة وداعش.

وقال وزير الخزانة، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية مايك بومبيو إن نهج فرض العقوبات على إيران أثبت نجاعته.

وحسب بيان للوزارة، فإن العقوبات تستهدف 15 قيادياً وفرداً وكياناً تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة وداعش والحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن إرهابياً.

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في سياق آخر، أوضح بومبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون الاستقالة التي قدمت صباح اليوم.

وأضاف وزير الخارجية "نعمل بشكل وثيق مع الرئيس ترمب ونتشارك الرأي إزاء السياسة الخارجية".

واعتبر بومبيو أن "السياسة الخارجية لا تتغير برحيل أي موظف في إدارتها"، مشيراً إلى قرار ترمب إقالة بولتون من منصبه في تغريدة على تويتر.

لكن وزير الخزانة قال إن الرئيس ترمب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل، وذلك بعد أيام من إعلان إيران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.