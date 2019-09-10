شكرا لقرائتكم فيديو لإخواني يكشف عملية تهريب الأموال والمتهمين عبر تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف أسامة عبد الرازق المدبولي أحد العناصر التي تم القبض عليها ضمن خلية إخوانية تقوم بتهريب الأموال والمتهمين المطلوبين أمنياً عبر تركيا تفاصيل عمليات التهريب.

وقال المدبولى إنه تعرف على أحد عناصر الخلية الإخوانية ويدعى ياسر الزناتي يقيم في تركيا وعمل معه في تهريب بعض البضائع والنقد الأجنبي والهجرة غير الشرعية وتوصيل مستندات ورسائل لعناصر وقيادات إخوانية هاربة لتركيا.

تجنيد العناصر

وأضاف أنه بعد أن توطدت العلاقة بينه وبين الإخواني ياسر الزناتي، قام بتجنيد عناصر أخرى للعمل معه في مجال التهريب عبر تركيا وتسفير العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا وقضائيا إلى بعض الدول مرورا بتركيا، مشيرا إلى أن قيادات وعناصر إخوانية تقيم في تركيا كانت تساعد ياسر الزناتي في نشاطه الإجرامي.

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وكشف المدبولي أنه علم أن هدف القيادات الإخوانية من هذه النشاطات والتهريب هو توفير أموال لعناصر إخوانية تقيم في مصر وتركيا، ومساعدة الملاحقين منهم في الهروب من مصر والتسلل لدول أوروبية عبر تركيا من خلال الخلية وتوفير دعم مالي لعناصر بالداخل كي تقوم بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية.

3 شبكات سرية

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت مخططا أعدته قيادات إخوانية هاربة وتقيم في تركيا يستهدف إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية.

وذكرت أن هذه الشبكات والخلايا تقوم بعملها بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وأضافت داخلية مصر أنه تم تحديد العناصر الإخوانية الهاربة في تركيا والمتورطة في إعداد المخطط وهم ياسر محمد حلمي زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبد الغني حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد، مؤكدة أنه تم ضبط 16 من المتعاونين معهم داخل مصر.