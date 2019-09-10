شكرا لقرائتكم تعرف على سعر ومواصفات هواتف آيفون 11 و11 برو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة آبل في مؤتمرها السنوي عن أحدث منتجاتها، والتي شملت آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، إضافة إلى الجيل الخامس من ساعتها الذكية.

ويعتبر التغير الأبرز في هواتف آيفون 11 الجديدة تدشينه بـ 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.

بدأ المؤتمر بالحديث عن إطلاق خدمة بث الألعاب (آبل آركيد) Apple Arcade، حيث أعلنت الشركة أن اشتراك Arcade والبالغ قيمته 4.99 دولار شهريا، سيوفر ألعابا حصرية من شركات مثل Konami وCapcom.

يعمل iPhone 11 من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده على إنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم طوال اليوم، كما أنه مصمم لتحمل عوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء.

آيفون 11

يأتي iPhone 11 بستة ألوان، وسيتوفر للطلب المسبق ابتداءً من الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وفي المتاجر ابتداءً من الجمعة الموافق 20 سبتمبر، ويبدأ سعره من 2.949 درهما إماراتيا.

يمتاز بكاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور، ونظام iOS 13 بما يوفره من سهولة، وشريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، والتي تستطيع التعامل بسرعة مع المهام التي تهم أغلب الناس بشكل يومي.

تشمل ألوان الهاتف الجديد البنفسجي الفاتح والأخضر والأصفر والأسود والأبيض وPRODUCT(RED).

تتميز شاشة Liquid Retina مقاس 6.1 إنش بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.

A13 Bionic هي الشريحة الأسرع وتشمل وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع لغاية 20 % مقارنة بشريحة A12.

وتم تحديث كاميرا TrueDepth لتشمل كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط المزيد في صور السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية صوراً تبدو طبيعية أكثر.

وتظهر فيديوهات السيلفي بمظهر جديد تماماً مع كاميرا TrueDepth، التي تسمح الآن بتسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطاراً في الثانية و120 إطاراً في الثانية.

سيتوفر iPhone 11 بموديلات بسعة 64GB و128GB و256GB بسعر يبدأ من 2.949 درهما. يستطيع العملاء أيضاً شراء iPhone 11 بثمن 2.069 درهما.

آيفون 11 برو و11 برو ماكس

ويأتي كل من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بأربعة ألوان بما فيها لون أخضر الليل الجديد، وسيتوفران للطلب المسبق ابتداءً من الجمعة 13 سبتمبر وفي المتاجر ابتداءً من الجمعة 20 سبتمبر.

وقال فيليب شيلر، نائب الرئيس الأول لقسم التسويق حول العالم في شركة آبل iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max هما الأقوى والأكثر تطوراً بين سلسلة هواتف آبل.

وأضاف "هاتف iPhone 11 Pro يتميز بنظام ثلاثي الكاميرات هو الأول من نوعه في iPhone والأفضل على الإطلاق من بين كل الكاميرات التي أنتجتها آبل، كما أن شاشة Super Retina XDR هي الشاشة الأكثر سطوعاً وتطوراً في iPhone، بينما ترسي شريحة A13 Bionic معايير جديدة لأداء الهواتف الذكية والكفاءة في استهلاك الطاقة".

يتميز iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بتصميم من الزجاج المركب غير اللامع من الخلف وشريط مصنوع من الستانلس المصقول.

ولأن الأجهزة الأكثر قوة لابد لها من تصميم متين، فإن iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max يتميزان بأقوى زجاج في هاتف ذكي ويقعان ضمن تصنيف iP68 في مقاومة الماء لغاية عمق 4 أمتار لغاية 30 دقيقة، بالإضافة إلى أن التصميم يضمن حمايتهما من انسكاب السوائل.

توفر شريحة A13 Bionic، أداءً يمكن من إنجاز المهام اليومية التي يؤديها iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، وتتميز بوحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع بما يصل إلى 20 % من شريحة A12.

يوفر iPhone 11 Pro عمر بطارية أطول بما يصل إلى 4 ساعات في اليوم مقارنة بجهاز iPhone Xs، بينما يوفر iPhone 11 Pro Max عمر بطارية أطول بما يصل إلى 5 ساعات مقارنة بجهاز iPhone Xs Max.

يقدم iPhone 11 Pro نظاماً ثلاثي الكاميرات يقلب معايير التصوير يشمل كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات، وهو مدمج في قلب نظام iOS ليتيح تجربة كاميرا على مستوى احترافي.

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سيتوفر iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بموديلات بسعة 64GB و256GB و512GB بسعر يبدأ من 4.219 درهم ودرهم إماراتي 4.639، على التوالي.

آبل آركيد

ووعدت آبل بإضافة ألعاب جديدة كل شهر.

وستكون خدمة الألعاب متاحة بدءا من 19 سبتمبر الجاري مع قيام الشركة بتدشين نظامها الجديد.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة آبل عن خدمة Apple Tv بلس والذي سيكون إطلاقها مطلع شهر نوفمبر المقبل في أكثر من 100 بلد حول العالم، باشتراك شهري 4.99 دولار، وفي حال شراء جهاز ماك أو آيباد أو آيفون فستمنح آبل اشتراكا مجانيا في هذه الخدمة لمدة سنة.

آيباد جديد

كما أعلنت آبل عن الآيباد الجديد بحجم شاشة 10.2 إنش، بسعر 329 دولارا.

وسيتوفر الطلب بدءا من اليوم فيما سيكون التوصيل نهاية الشهر الجاري.

وسيكون الآيباد الجديد بمعالج A10 ويدعم Apple Pencil، كما يمتاز بـ Smart Connector وكاميرا 8MP، وبطارية تدوم لنحو 10 ساعات.

996

وعرضت آبل بعض المزايا في الجيل الخامس من ساعة آبل مثل التعرف على قوة الصوت، ودراسة وتتبع أداء القلب، إضافة إلى غيرها من الأمور الصحية.

ويتميز الإصدار الجديد بأنه لا ينطفئ وسيكون بالإمكان مشاهدة الساعة حتى ولو كانت في وضع الخمول، كما ستدوم البطارية لمدة 24 ساعة.

وسيكون الطلب المسبق لساعة آبل Apple Watch Series 5 بدءا من اليوم، بسعر يبدأ من 399 دولارا، وسيتوفر في الأسواق 20 سبتمبر الجاري.

آيفون 11

وقد أعلنت آبل عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 11 رسمياً، والذي سيتوفر بـ 6 ألوان مختلفة.

ويتمتع هاتف آيفون 11 بشاشة LCD وكاميرتين من الخلف بقياس 12 ميجا بكسل تدعم الزاوية الواسعة.

وسيعمل هاتف آبل الجديد بمعالج A13 الجديد، والذي يعتبر أسرع معالج بين الهواتف الذكيّة.

وتدعم الكاميرا الأمامية في الآيفون الجديد تصوير 4K وكذلك التصوير البطيء.

وستمنح بطارية آيفون 11 المستخدمين ساعة أكثر من هاتف آيفون XR.

وسيبدأ سعر هاتف آيفون 11 الجديد 699 دولار.

آيفون 11 برو

وسيكون هاتف آيفون 11 برو مع ثلاثة كاميرات خلفيّة ولون أخضر جديد.

وسيأتي الهاتف الجديد بـ4 ألوان.

ويتميز هاتف آيفون 11 برو بأن بطاريته أفضل بنحو 4 ساعات من الجيل السابق، فيما آيفون 11 برو ماكس تتميز بطاريته بأنه أفضل بـ 5 ساعات.

وسيبدأ سعر هاتف آيفون 11 برو بنحو 999 دولارا، فيما سيدأ سعر هاتف آيفون 11 برو ماكس بنحو 1099 دولارا.