ذكر مراسل "النشرة" في زحلة أنّه "تمّ خطف المجند في ​الجيش اللبناني​ "ج. خ" من أمام مدخل البردوني إلى جهة مجهولة، حيث تمّ الاعتداء عليه بالضرب المبرح في أنحاء جسده كافّة، ومن ثمّ أُفرج عنه في جرد ​جديتا​"، مبيّنًا أنّ "على الاثر، أُدخل إلى "​مستشفى تل شيحا​" للمعالجة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الإفراج عن مجند بالجيش بعد خطفه من أمام مدخل البردوني والاعتداء عليه بالضرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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