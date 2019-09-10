أعرب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، عن "خالص تعازينا لذوي ضحايا حادث اليوم في كربلاء، الّذي وقع نتيجة التدافع خلال إحياء مراسم دينيّة شيعيّة، وأدّى إلى فقدان 30 شخصًا حياتهم، وإصابة عشرات آخرين".
وركّز في بيان، على "أنّنا نشاطر ذوي الضحايا هذا المصاب، ونسأل الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما نتمنّى الشفاء العاجل للجرحى، ونؤكّد استعداد إقليم كردستان لاستقبال الجرحى وتقديم العلاجات الطبيّة لهم".
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العراقية، "مقتل 30 شخصًا وإصابة العشرات، إثر حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم عاشوراء في محافظة كربلاء جنوبي البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر البارزاني عزى ذوي ضحايا كربلاء: إقليم كردستان مستعد لاستقبال ومعالجة الجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.