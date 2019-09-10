مسؤول أميركي: واشنطن تراقب شحنات النفط الإيراني وستتابع الشحنات الصينية

لفت نائب وزير الطاقة الأميركي، دان برويليت، إلى أنّ "شركات ​النفط​ الصينية مثل "سينوبك" و"سنوك" قلّصت شحناتها من النفط ال​إيران​ي، لكن من غير الواضح ما هي الجهات الحكوميّة الصينيّة الّتي ربّما ما زالت تشتريه".

وركّز في مقابلة مع وكالة "رويترز" على أنّ "شحنات النفط الإيراني ستخضع للمراقبة، وأنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ ستدرس "التصنيف" أو الإدراج على القائمة السوداء لأيّ جهة تنتهك العقوبات"، مشدّدًا على "أنّنا سنواصل حملة أقصى ضغط هذه، لأنّنا نريد لإيران أن تتغير".

وكانت قد أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران العام الماضي، بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين ​طهران​ والقوى العالمية الست. وبغية وقف مبيعات إيران تمامًا، أنهت ​واشنطن​ في أيار الماضي إعفاءً كانت تمنحه لعدد من مستوردي النفط من طهران.