الصفدي: إعلان نتانياهو عن غور الأردن يدفع المنطقة برمتها نحو العنف

اعتبر وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه بأنه "تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع". وأشار الصفدي الموجود حاليا في القاهرة لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية، حسب ما نقل عنه بيان صادر عن الخارجية الأردنية، إلى أن "​الاردن​ يدين عزم نتانياهو ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال ​البحر الميت​ ويعتبره تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

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