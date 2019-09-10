السفير الإيراني بنيودلهي: لتستأنف الهند استيراد النفط من إيران

دعا سفير ​إيران​ لدى ​نيودلهي​، علي جكيني، ​الهند​ إلى "استئناف استيراد ​النفط​ الخام من إيران"، لافتًا إلى أنّ "الهند صديق جيّد، ونحن جيران وتاريخ صداقتنا له جذور عميقة. ولديّ أمل باستئناف شراء الهند للنفط الايراني". ونوّه إلى أنّ "الهند تعلم بأنّ الحظر الأميركي على شراء النفط الايراني حظر أحادي الجانب، وليس حظرًا من قبل منظمة ​الأمم المتحدة​".

وحذّر الهند من "احتمال لجوء ​طهران​ إلى أسواق أُخرى لشراء الصويا والرز كبديل للهند"، مبيّنًا أنّ "التبادل التجاري بين طهران ونيودلهي بلغ في عام 2019 قرابة 13 مليار دولار، ولكن بسبب التهديد الأميركي بحظر النفط الإيراني، ووقف استيراد النفط، انخفض حجم التجارة بين إيران والهند بسرعة".

وأبدى السفير استياءه من "تباطؤ الهند في إجراء النشاطات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين بشأن مشروع ميناء جابهار"، مشيرًا إلى أنّ "الهند قادرة على القيام بنشاطات في ميناء جابهار، مثل ما تفعل ​الصين​ في ميناء غوادر الباكستاني".