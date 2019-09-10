صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات المتاخمة لشمال قطاع غزة

أفادت قناة "الجزيرة" بأن صافرات الإنذار دوت في ​عسقلان​ وأسدود والمستوطنات المتاخمة لشمال ​قطاع غزة​. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في حفل لحزب "الليكود" بمستوطنة أشدود حين دوت صفارات الانذار.

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