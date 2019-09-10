بومبيو: ترامب قد يجتمع مع روحاني في الأمم المتحدة دون شروط مسبقة

لفت وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، إلى أنّ "وزارتي الخارجية والخزانة ستكونان مخوّلتان لفرض عقوبات"، مبيّنًا أنّ "​فيلق القدس​ بات مصنّفًا حركة إرهابيّة دوليّة بسبب دوره في ​سوريا​".

وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخازانة الأميركية ​ستيفن منوتشين​، "أنّني لم أتفاجأ بقرار إقالة مستشار الأمن القوميالأميركي ​جون بولتون​"، مشدّدًا على "أنّنالن نتغاضى عن أيّ ​جماعات إرهابية​ في سوريا وغيرها من البلدان". وأكّد أنّ "السياسة الخارجية للإدارة الأميركية لا تتغيّر مع إقالة أو تنحّي أي من مسؤوليها".

وأعلن بومبيو أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد يجتمع مع نظيره الإيراني ​حسن روحاني​ في ​الأمم المتحدة​ دون شروط مسبقة"، مشيرًأ إلى أنّ "القادة في الخارجيجب أن يدركوا أنّ سياسة واشنطن لا تتغيّر برحيل أيّ موظّف في إدارتها".