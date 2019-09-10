لفت وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إلى أنّ "وزارتي الخارجية والخزانة ستكونان مخوّلتان لفرض عقوبات"، مبيّنًا أنّ "فيلق القدس بات مصنّفًا حركة إرهابيّة دوليّة بسبب دوره في سوريا".
وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخازانة الأميركية ستيفن منوتشين، "أنّني لم أتفاجأ بقرار إقالة مستشار الأمن القوميالأميركي جون بولتون"، مشدّدًا على "أنّنالن نتغاضى عن أيّ جماعات إرهابية في سوريا وغيرها من البلدان". وأكّد أنّ "السياسة الخارجية للإدارة الأميركية لا تتغيّر مع إقالة أو تنحّي أي من مسؤوليها".
وأعلن بومبيو أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يجتمع مع نظيره الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة دون شروط مسبقة"، مشيرًأ إلى أنّ "القادة في الخارجيجب أن يدركوا أنّ سياسة واشنطن لا تتغيّر برحيل أيّ موظّف في إدارتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: ترامب قد يجتمع مع روحاني في الأمم المتحدة دون شروط مسبقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.