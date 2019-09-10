الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات جديدة على حزب الله وحماس وفيلق القدس

أعلن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين "صدور أمر تنفيذي جديد بفرض عقوبات على 20 منظمة إرهابيّة"، موضحًا أنّ "الأمر التنفيذي للعقوبات يشمل فيلق القدس و"حزب الله" و"حماس" و"داعش".
ولفت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إلى "أنّنا متّفقون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجوب فرض أقصى العقوبات على إيران"، مبيّنًا أنّ "نهج فرض العقوبات على إيران أثبت نجاعته".
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