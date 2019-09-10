الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات جديدة على حزب الله وحماس وفيلق القدس

أعلن وزير ​الخزانة الأميركية​ ​ستيفن منوتشين​ "صدور أمر تنفيذي جديد بفرض عقوبات على 20 منظمة إرهابيّة"، موضحًا أنّ "الأمر التنفيذي للعقوبات يشمل ​فيلق القدس​ و"​حزب الله​" و"حماس" و"داعش".

ولفت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، إلى "أنّنا متّفقون مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بوجوب فرض أقصى العقوبات على ​إيران​"، مبيّنًا أنّ "نهج فرض العقوبات على إيران أثبت نجاعته".