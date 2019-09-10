كشفت مصادر أميركية، لقناة الـ"MTV"، عن موجة جديدة من العقوبات، لكنها أشارت إلى أن التوقيت سيكون عاملاً مفاجئاً ضمن الإستراتيجية المعتمدة ضمن إيران وأجنحتها في الشرق الأوسط.
وتحدثت المصادر الأميركية عن لائحة جديدة من النواب الذين ينتمون إلى "حزب الله".
كما علمت الـ"MTV" أن تحقيقات تجري حول أسماء رجال أعمال مسيحيين لا ينتمون إلى حزب معين، لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة تجمعهم بـ"حزب الله".
كما أفادت القناة بأن وفداً لبنانياً، يضم أعضاء مقربين من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيزور واشنطن ويجتمع مع مسؤولين أميركيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أميركية للـ"MTV": عقوبات جديدة ضد نواب من حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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