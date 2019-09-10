أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان الأربعاء غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، ويتوقع تساقط الرذاذ اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات .
أما الخميس، غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، بينما الجمعة قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل يتحول ليلا الى غائم مع ضباب على المرتفعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غداً غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.