الطقس غداً غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان الأربعاء غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ب​درجات الحرارة​ على الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، ويتوقع تساقط الرذاذ اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات .

أما الخميس، غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، بينما الجمعة قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل يتحول ليلا الى غائم مع ضباب على المرتفعات.