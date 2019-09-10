أفادت قناة الـ"LBCI" بأنّه "تمّ توقيف خبير الأعشاب زين الأتات احتياطيًّا، من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون".
وأوضحت معلومات القناة أنّ "التوقيف قد جرى على خلفيّة تهريب مواد ومستحضرات من دون دفع رسوم جمركيّة عليها، إضافة إلى استيراد مستحضرات وأدوية وأعشاب من الصين بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار أعلى بكثير".
كانت هذه تفاصيل خبر القاضية عون أوقفت خبير الأعشاب زين الأتات احتياطيا على خلفية مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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