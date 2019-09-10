القاضية عون أوقفت خبير الأعشاب زين الأتات احتياطيا على خلفية مالية

أفادت قناة الـ"LBCI" بأنّه "تمّ توقيف خبير الأعشاب زين الأتات احتياطيًّا، من قبل مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​".

وأوضحت معلومات القناة أنّ "التوقيف قد جرى على خلفيّة تهريب مواد ومستحضرات من دون دفع رسوم جمركيّة عليها، إضافة إلى استيراد مستحضرات وأدوية وأعشاب من ​الصين​ بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار أعلى بكثير".